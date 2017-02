Pour Le Meilleur et Pour le Pire, 13-18 février 2017

La Voix Evangélique d’Haïti, la Radio-TV 4VEH conformément á sa tradition de formation et d’édification se propose d’ouvrir Le Grand Livre avec vous et ses nombreux auditeurs du Lundi 13 au Samedi 18 février 2017 sur le sujet du mariage. Réfléchissez avec nous sur le choix des meilleurs ingrédients du mariage parfait, les enseignements bibliques sur le remariage et d’autres sujets pertinents. Participez avec nous par téléphone: 2260-1249/ 954.837.6857, par email: contact@radio4veh.org ou Facebook/radiotele4veh. Du Lundi 13 au samedi 18 Février, présentation 2:00 PM et reprise 8:00 PM sur tout le réseau de la 4VEH.

Soyez des nôtres!