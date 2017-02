Honneur et Mérite à la 4VEH

A l’occasion de la journée mondiale de la radio diffusion, le lundi 13 février 2017, la Radio Télé 4VEH, la Voix Évangélique d’Haïti, représentée par son directeur des Opérations Witny Lamartine Telfort a reçu aux cotés de trois autres stations sœurs : Lumière, Métropole et Caraïbes FM, une plaque d’honneur et de longévité marquant sa contribution au développement de la communauté haïtienne depuis plus d’un demi-siècle.

Cette plaque d’honneur et mérite décernée à la 4VEH par le directeur du Conatel Monsieur Jean-Marie Altéma au Marriott hôtel à Port-au-Prince s’ajoute au palmarès de la radio garnit de divers prix nationaux et internationaux.

Mais toujours et à chaque fois, un prix, une appréciation nous ramène sans cesse vers le fondamental : nous mettre au service de Dieu et du peuple Haïtien, à votre service avec excellence. C’est l’occasion de remercier Dieu pour sa fidélité, sa provision, sa grâce et son amour. L’occasion de mieux apprécier l’expertise et l’engagement de notre personnel et de nos volontaires. Et celle de vous dire merci.

En dépit des multiples choix, vous avez pris du temps à nous écouter, à regarder nos programmes, à naviguer notre site, à apprécier nos postes et à consulter nos différentes plateformes de diffusion. Merci à vous super branchés ! Pour paraphraser Marcel Proust, vous êtes les charmants jardiniers par qui cette réputation fleurie.

A Dieu soit la gloire !