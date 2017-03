Nan Mikwo 4VEH: Daden B-1

Claude Rinaldin Beaubrun, dit Daden B-1, batteur et band leader du groupe « Reskape Mizik », un groupe musical très connu dans le monde évangélique haïtien, fait un résumé de sa vie musicale au micro de la 4VEH.

Né à Saint-Raphael, il a fait ses études classiques à Cap-Haitien. En musique, son début avec la percussion a été timide et rudimentaire avec pour instrument les bidons usagés et littéralement les bancs de l’école mais le talent et la détermination ont eu le dessus et aujourd’hui Daden est généralement reconnu comme l’un des batteurs les plus accomplis du monde évangélique capois.

Daden parle de son désir de continuer à utiliser ses talents musicaux pour la gloire de Dieu jusqu’à la fin de sa vie. Il chérit le désir de vous retrouver un jour dan la gloire éternelle.

Ses expériences l’incitent à sympathiser aves les jeunes musiciens chrétiens qui évolue dans la majorité des cas dans un environnement précaire. Dans un style concis et avec des mots justes, le batteur sollicite des leaders de l’encadrement pour les musiciens chrétiens, ce qui selon lui ne se traduit pas uniquement par une rémunération pécuniaire, bien qu’importante et nécessaire, mais également par de l’encouragement, des conseils et surtout de la prière qu’il considère comme la base de tout ministère fructueux.

C’est une présentation à regarder et à partager avec vos amis !