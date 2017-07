Nan Mikwo 4VEH: Frantz Philippe

Frantz Philippe « Nan Mikwo 4VEH »

Dr. Frantz Philippe, pasteur de Haitian Tabernacle Baptist Church de Louisville, Kenturky, nous retrouve «Nan Mikwo 4VEH » pour nous tracer son parcours comme animateur au micro de la Radio-Télé 4VEH, la Voix Évangélique d’Haïti.

Au Cap-Haïtien Frantz Philippe laisse derrière lui une carrière qui en dit long et son nom fait revivre à ses contemporains des moments inouïs, forts en souvenir et remplis d’émotions.

Lors de ses différentes émissions sur les deux réseaux Créole et Français de la Voix Évangélique d’Haïti comme : Coin des Jeunes, Weekend des Copains, Méditations Matinales, Salut Vacances et Horizon 2000, émission qu’il a lui-même instaurée, pasteur Frantz a su dispenser droitement la parole de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice tout en faisant bouger son auditoire au rythme des musiques triées sur le volet.

Théologien avisé, professeur, musicien, maitre de cérémonie et animateur Frantz est un talent fait pour la radio et dessiné pour le micro. Et pour répéter Raphael Elima Mondésir, actuel directeur de programmation à la 4VEH : il est à lui seul une station de radio ambulent.

Ensemble, rencontrons-le « Nan Mikwo 4VEH ».

