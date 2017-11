Nan Mikwo 4VEH: Gaudin Charles

Me. Gaudin Charles «Nan Mikwo 4VEH»

Me Gaudin Charles a fait son nom dans le domaine de la radiodiffusion en Haïti. Il a débuté comme simple opérateur pour finalement occuper la plus haute fonction dans l’institution, celle du directeur général de la 4VEH, La Voix Évangélique d’Haïti, pendant les années 1977-1996.

Sa passion pour le micro, sa personnalité, son savoir faire, le timbre de sa voix produisent un mélange supérieur et distinctif. A la 4VEH on a eu le plaisir de l’écouter pendant des décennies dans plusieurs émissions différentes telles : « École du Dimanche », chaque dimanche matin à 8 :30, et « Qui ? Pourquoi ? Comment ?, » chaque vendredi 5 :00 PM ; émissions qu’il présente encore aujourd’hui. Il a aussi pris part à des classiques comme la dramatisation biblique : « Parole Vivante ».

En dépit de tous ces succès et sa notoriété pendant déjà 32 ans, Me Gaudin a toujours été guidé et motivé par une même passion : celle de la prédication pure et simple de l’évangile de Jésus-Christ. Il adopte dans son message les grands slogans de la Réformation Protestante comme la Bible seule, le salut par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus seul à qui reviennent l’honneur et la gloire.

Venez donc retrouver Me Gaudin Charles dans ce bref parcours de sa vie et de son ministère à la 4VEH.

Vous pouvez visualiser l’interview sur FaceBook Radio-Télé 4VEH ou YouTube Nan Mikwo 4VEH: Me Gaudin Charles