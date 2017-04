Pâques de la Croix

Reflections, prédications, debats pour Pâques 2017 sur la Radio-Télé 4VEH.

Ainsi parle l’Eternel 1:00pm (reprise 6:00 PM, 12:00 AM)

Débat 2:00pm, (reprise 8:00pm)

Participez avec nous par téléphone: 2260-1249/ 954.837.6857, par email: contact@radio4veh.org ou Facebook/radiotele4veh. Du Lundi 10 au samedi 15 avril, présentation 2:00 PM et reprise 8:00 PM sur tout le réseau de la 4VEH. Et ne ratez pas la grande célébration de la ressurrection de Jésus, dimanche 16 avril, dimanche de Pâques à 9:30 AM.

Soyez des nôtres!