Programs Spéciaux pour Fête de la Bible: 5-11 décembre 2016

La Voix Evangélique d’Haïti, la Radio-TV 4VEH conformément á sa tradition de formation et d’édification se propose d’ouvrir Le Grand Livre avec ses nombreux auditeurs du Lundi 05 au Samedi 11 Décembre 2016 pour mieux saisir le thème de la saison de la fête de la Bible « La parole de Dieu, une espérance vivante » 1 Pierre 1:23.

Ce theme accouchera des sujets qui seront prêchés par des invités spéciaux chaque 1:00 PM à Ainsi parle l’Eternel (reprise 6:00 PM, 12:00 AM ) dont les débats chaque 2:00 PM (reprise 8:00 PM) sur la même station.

Renforcez vos connaissances et vos convictions chrétiennes en accordant un peu plus d’attention à l’écoute de ces émissions sur la Voix Evangélique d Haiti, Radio-TV 4VEH sur 840 AM, 94.1FM Cap-Haitien et www.radio4veh.org

Ainsi parle l’Eternel 1:00pm (reprise 6:00 PM, 12:00 AM )

Débat 2:00pm, (reprise 8:00pm)